Esto le dijo el presidente del Paris Saint-Germain a Lionel Messi (+Declaraciones)

Luego de una ventana de transferencias sin descanso para el Paris Saint-Germain y su directiva, sobre todo por el caso de Kylian Mbappé, su presidente, Nasser Al-Khelaifi, apareció ante los medios de comunicación para responder todas las dudas que hayan quedado en el aire tras los intensos meses en el combinado parisino.

No obstante, el mandatario del club de la capital española aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a Lionel Messi, quien días atrás en una entrevista con el humorista Miguel Granados mostró su descontento con el PSG por no recibir el debido reconocimiento por ser campeón del Mundo. “Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, además de los otros 25 jugadores, pero bueno", expresó Lionel Messi.

Asimismo, Al-Khelaifi quiso responder al astro argentino en la rueda de prensa previa al encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. "Fuera se habla mucho, no sé qué hizo o qué no dijo. Como todos vieron incluso publicamos un video, felicitamos a Messi en los entrenamientos, y también en privado, pero con respeto somos un club francés", declaró tajante el presidente.

El máximo dirigente explicó que no podían hacer una gran fiesta por respeto "al país que derrotó, a sus compañeros franceses en el equipo y a nuestros seguidores", comentó. "Fue delicado hacer la fiesta en el estadio", culminó el mandamás del club parisino.

A su vez, aprovechó para responder y aclarar la situación con Kylian Mbappé ras un verano tan agitado en el que el jugador llegó a estar apartado del grupo sin viajar a la gira de pretemporada por Asia. "Los problemas que hemos tenido quedan en la familia y Kylian es parte de la familia. Estoy orgulloso de lo que está haciendo él y de lo que está haciendo todo el equipo", comentó el qatarí.