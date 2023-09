¿Jugará Lionel Messi el próximo encuentro por la MLS con el Inter Miami?

El Inter Miami consumó una gran victoria el pasado miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de la MLS (Major League Soccer). “Las Garzas” superaron 4-0 al combinado liderado por el italiano Lorenzo Insigne en el DRV PNK Stadium, y sumaron tres puntos cruciales para continuar en la pelea por los playoffs.

No obstante, el desenlace del partido tuvo un sabor agridulce para todos los fanáticos del combinado rosa de la MLS, puesto que, a pesar de su gran victoria, Lionel Messi y Jordi Alba salieron a la mitad del primer tiempo por molestias musculares.

Ambos jugadores se sumaron a los entrenamientos con el resto de sus compañeros el pasado lunes, luego de culminada la fecha FIFA. Asimismo, entrenaron con total normalidad los días previos al encuentro ante Toronto, por lo que Gerardo “Tata” Martino, estratega del Inter Miami, contaba con ellos desde el arranque del encuentro.

Sin embargo, ambos jugadores tuvieron que salir sustituidos a los 30 minutos del primer tiempo por fatiga muscular. "No era el plan (que salieran tan temprano), pero sí que no completaran el partido. Ellos no estaban todavía listos para el juego contra Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien, y entendimos que ellos estaban aptos para jugar", expuso Martino.

De esta manera, se le pudo ver al siete veces ganador del Balón de Oro retirarse del recinto del Inter Miami antes de que culminara el encuentro. Leo se fue del estadio junto con su familia, manejando su propio vehículo para evitar cualquier tipo de conglomeraciones en la salida.

El próximo partido del Inter Miami es el próximo domingo 24 de septiembre ante el Orlando City por la MLS. El “Clásico del Sol” se disputará en el Orlando City Stadium a las 19:30 hora local y de Venezuela. Sin embargo, Martino dejó en claro en rueda de prensa que Messi no jugará el clásico, para así descansarlo y que esté en óptimas condiciones para la final de la US Open Cup el próximo miércoles ante el Houston Dynamo.