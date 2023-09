Tata Martino actualiza sobre el estado físico de Messi y Jordi Alba (+Declaraciones)

La goleada 4-0 del Inter Miami sobre Toronto FC tuvo un sabor bastante agridulce en la noche de este miércoles. Y es que si bien regresaban a la titularidad Lionel Messi y Jordi Alba, ambos futbolistas debieron abandonar el terreno de juego por algunas molestias musculares, lo que sin duda encendió las alarmas del equipo.

Luego del compromiso, el director técnico Gerardo "Tata" Martino atendió a los medios de comunicación para comentar sobre el estado físico de ambos jugadores, quienes se retiraron a los 34 y 37 minutos.

"No era el plan (que salieran tan temprano), pero sí que no completaran el partido. Ellos no estaban todavía listos para el juego contra Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien, y entendimos que ellos estaban aptos para jugar", expuso Martino.

El estratega argentino prosiguió: "Por lo que hablé con los dos, las molestias no se refieren a algo nuevo o más grave de lo que venían teniendo, son fatigas. No creo que haya lesión muscular. Vamos día a día".

Asimismo, cabe señalar que Inter Miami tendrá un duro compromiso este domingo 24 contra Orlando City, en lo que será una nueva jornada de la MLS. Luego de eso, el equipo disputará ante el Houston Dynamo la final de la US Open Cup, el miércoles 27.

"Toca ver el informe médico y lo que nos van diciendo ellos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a jugar ni tampoco la final de la semana que viene", finalizó Martino.

Tras este triunfo, Inter Miami alcanza los 31 puntos para escalar a la posición 13 en la Conferencia Este. Ahora solo lo separan cinco unidades de los puestos por las eliminatorias de la Serie Final.