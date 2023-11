¡Reunión de leyendas! Zinedine Zidane y Lionel Messi tuvieron un encuentro inolvidable (+Vídeo)

La famosa marca "Adidas" decidió juntar a Lionel Messi con el ex futbolista francés Zinedine Zidane en las instalaciones del Inter de Miami, para que conversarán sobre diversos temas en relación con el mundo del fútbol y sus ídolos de la infancia, "Todos los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él (Maradona). Si bien ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Para nosotros es muy importante su figura por cómo representó a Argentina y por cómo somos los argentinos”.

“Maradona era un ídolo para todo el mundo, no solo para los argentinos. Entonces para ustedes hablar de Maradona, y sobre todo vos con lo que has hecho, al final es muy bonito. De pequeños queríamos tener todos el número 10. Es un líder”, destacó la leyenda francesa.

Asimismo, comentaron la relevancia de los números que llevaron en el Real Madrid y Barcelona; en cuanto al jugador argentino dijo que "El 10 sigue siendo una camiseta especial. Yo estaba muy acostumbrado a usar la 10 en Barcelona, en la Selección, pero cuando llegué a París no. Si bien no me importaba y no pasaba nada, extrañaba un poco el tener mi número". Mientras que, "Zizou" mencionó que, "Ver a un centrocampista con el 5 también es medio raro. Al final el 5 para mí ahora es fuerte porque es mi historia con el Madrid. El 10 bien pero el 5 también. El 21 de la Juve no me acuerdo mucho”.

Además, ambas leyendas de este deporte se elogiaron mutuamente y mostraron la admiración que tienen el uno por el otro, "Leo es magia. Es lo que me gusta, no estamos todos los días juntos pero hoy es un día importante para decirle la admiración que tengo por él", manifestó el ex entrenador del Real Madrid.

Por otro lado, el capitán de la selección argentina expresó, “Para mí Zidane es uno de los más grandes de la historia. Siempre lo admiré y lo sufrí también cuando estaba en el Madrid porque yo era del Barcelona. Me acuerdo la época de los Galácticos, de la Copa Europa, que tenían un equipazo, pero él siempre fue un jugador diferente, tenía arte, magia, todo".

Cabe destacar, que al finalizar la entrevista tanto Lionel Messi como Zinedine Zidane, se intercambiaron las camisetas con las que fueron campeones del Mundial.