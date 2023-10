Esto dijo Lionel Messi sobre el escupitajo de Antonio Sanabria en el Argentina Vs. Paraguay (+Declaraciones)

Argentina y Paraguay se enfrentaron en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La albiceleste salió victoriosa 1-0, gracias a un gol de Nicolás Otamendi al tercer minuto del primer tiempo.

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, dejó a Lionel Messi en el banquillo para el comienzo del partido, por los problemas musculares que ha venido arrastrando desde la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, en la que Argentina recibió a Ecuador y el astro argentino pidió cambió al final del segundo tiempo.

De esta manera, el siete veces ganador del Balón de Oro sustituyó a Julián Álvarez al minuto 52 del segundo tiempo del partido ante Paraguay del pasado jueves 12 de octubre. El astro argentino protagonizó uno de los momentos más mediáticos del encuentro, cuando al minuto 85’ del segundo tiempo recibió un escupitajo por la espalda por parte de Antonio Sanabria.

En el minuto 85’ Messi y Sanabria tuvieron un encontronazo. Gustavo Gómez, futbolista de Paraguay, le dijo a Messi "tranquilo" para que la cosa no pasase a mayores, mientras el jugador del Torino lanzó un escupitajo que pasó cerca del cuerpo de Leo y que el árbitro brasileño Raphael Claus no vio.

Palabras de Lionel Messi

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí", dijo Messi a la prensa tras el partido sobre su incidente con Sanabria.

Palabras de Antonio Sanabria

Por su parte Antonio Sanabria quiso quitarle importancia a su escupitajo a Messi, e incluso lo desmintió. "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo, pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente", explicó el canterano del F.C. Barcelona en TyC Sports.