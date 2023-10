Así reaccionó la prensa de Brasil, tras el empate de La Vinotinto

Brasil no pudo cumplir con las expectativas en el empate 1-1 con Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de 2026. El equipo de Fernando Diniz creó muchas ocasiones, pero no pudo concretarlas.

Hay varios factores que podrían haber contribuido al empate, como el calor y el mal estado del césped. Sin embargo, también es cierto que Brasil no rindió al nivel esperado.

El primer tiempo fue más complicado para Brasil, que no pudo penetrar en el área venezolana. La combinación de talentos en la banda izquierda tuvo poco efecto y Neymar no tuvo su mejor noche. El diario GeGlobo reseñó que Brasil carece de orden defensivo y sus figuras no están a la altura.

Venezuela estuvo solida en defensa planteando una marca personal escalonada, Alexander Gonzales no dejó respirar a Vinicius Jr. y Rodrygo demostró que no está en su mejor momento futbolístico, Diniz trató de insuflar nueva vida al equipo con las incorporaciones de André y Gerson, pero no fueron efectivas y Venezuela consiguió un empate histórico.

El seleccionador Fernando Diniz reconoció que Brasil se quedó corto en el empate contra Venezuela en las eliminatorias. Él mismo señaló los pecados del equipo en el partido que terminó 1-1 y fue su primer revés en la clasificación.

Finalización de jugadas, Fallas en la marca y Tiempo desperdiciado. Así lo reseña el portal UOL Espote de Sao Paulo, "Creamos ocasiones para marcar el segundo, el tercero, el cuarto", reconoció Fernando Diniz.

El diario Folha de Sao Paulo destacó que Brasil se quedó sin ideas a la hora de generar peligro en el área rival, afirmando que fue una decepción no poder imponer su condición de favoritos y que el empate les deja un mal sabor de boca a los pentacampeones del mundo.

Este mismo medio achaca responsabilidades al seleccionador interino Fernando Diniz, destacando que ese está mas concentrado en su club y por eso no ha podido sacar el mejor funcionamiento de la selección, quien supo ser superior en el primer tiempo pero no pudieron ante una defensa bien planteada.

En la segunda parte, Brasil mejoró y consiguió adelantarse con un gol de Gabriel Magalhães. Sin embargo, el equipo se desorganizó en la recta final y Venezuela empató con un golazo de chilena de Eduard Bello.

De los seis partidos disputados en 2023, Brasil ha encajado goles en cinco, la solidez defensiva de Brasil ha sido cuestionada en los últimos partidos y este martes tendrán una de las pruebas mas difíciles en las eliminatorias, visitarán a Uruguay en Montevideo.