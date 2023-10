Fernando Diniz sigue sin creer el resultado de la Vinotinto ante Brasil (+Declaraciones)

Apenas finalizó la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026 y las emociones están al rojo vivo. Y es que para esta ocasión, la Vinotinto sumó un punto de oro en condición de visitante ante Brasil gracias a un golazo de chilena de Eduard Bello.

Luego del compromiso, el seleccionador brasileño Fernando Diniz atendió como de costumbre a los medios en una conferencia. Allí dio sus impresiones sobre el rendimiento de su equipo frente a Venezuela.

"No pensé que el equipo jugó mal. Cometimos errores al finalizar las jugadas. Creamos momentos para marcar 2, 3, 4 goles, pero no lo hicimos. Y perdimos algunos contraataques que no debíamos. En el gol de Venezuela fallamos en algo que no debería haber fallado", comentó.

La anotación de la Vinotinto llegó luego de una gran jugada colectiva. Cristian Cásseres Jr. logró salir ileso de una presión en mitad del campo para abrir el juego hacia el costado derecho, donde estaba Jefferson Savarino. Luego, el zuliano envió un gran centro al área que consiguió a un Bello acrobático para enviar la pelota directo al arco.

"Podríamos haber ajustado mejor el marcaje. Pero, en mi opinión, no hicimos un mal partido. Terminamos mal algunas jugadas. En la segunda parte, el equipo estaba muy espaciado, muy caliente", destacó Diniz.

Brasil finalizó el choque con un total de 15 remates (6 al arco), mientras que Venezuela logró 9 (2 al arco). En cuanto a los pases, los de casa efectuaron 625 (90% de precisión) y la Vinotinto 250 (76% de precisión). La posesión de balón quedó 71%-29% favorable a los brasileños.