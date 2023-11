MLS: ¡Despedida de lujo! El detalle del Inter Miami con Josef Martínez (+FOTO)

Han pasado varias semanas desde que el director técnico del Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, confirmó en la rueda de prensa tras la derrota de su equipo ante Charlotte FC, en el encuentro correspondiente a la última jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), que el delantero venezolano, Josef Martínez, no continuaría en el club para la temporada que viene.

"Josef no ha viajado porque es difícil que pueda continuar en la institución para la próxima temporada. Lo estuvimos hablando y lo más prudente es lo que se decidió, que es que no viajase a este último partido y hacerlo correr un riesgo innecesario", reconoció. "Josef Martínez no va a continuar con nosotros en la próxima temporada". Así lo expresaba Martino el 20 de octubre.

La etapa de Josef Martínez defendiendo los colores del combinado del sur de Florida culminó oficialmente. El venezolano arribó al Inter Miami a inicios de la temporada 2023, en la que disputó 27 encuentros anotando 7 goles y repartiendo una asistencias. A su vez, compartió vestuario con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes llegaron como refuerzos de lujo para la segunda mitad de la temporada.

Despedida de lujo para un buen compañero y un gran profesional

Martínez fue uno de los primeros jugadores del club que les dio la bienvenida a las Major League Soccer a los tres ex jugadores del Fútbol Club Barcelona. A su vez, Martínez era de los principales compañeros de entrenamiento de los nuevos refuerzos del conjunto rosa de la MLS.

De esta manera, Josef Martínez, gracias a la cercanía del idioma, logró crear un vínculo cercano con cada uno de los refuerzos estrellas en un corto lapso de tiempo.

"Josef es un gran compañero y un gran profesional. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y a aportar al equipo", dijo Sergio Busquets en su despedida del delantero venezolano. "Ha sido un honor jugar contigo, Josef. ¡Todo lo mejor!", le escribió el español en una camiseta.

En su ultima noche en Miami, previo al encuentro que el club tendrá como homenaje a Lionel Messi, el plantel tuvo una cena de despedida donde se reunió con el venezolano, además de sus ahora ex compañeros Jake Lacava y Víctor Ulloa, quienes tampoco continuarán en el club.

Martínez, de 30 años, se encuentra ahora mismo en el mercado de fichajes y se espera que tenga varias ofertas de equipos de la MLS y de Europa. El delantero venezolano se está recuperando de unas molestias físicas que lo alejaron de la convocatoria de la selección y tendrá que decidir cuál es el mejor destino para continuar su carrera.