¡Cada vez más cerca! Luis Suárez estaría a un paso de reencontrarse con Lionel Messi en el Inter Miami (+Detalles)

La temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS) para el Inter Miami culminó antes de lo esperado, puesto que el combinado rosa del sur de Florida no logró clasificar a la ronda de los playoffs y culminó en la penúltima posición de su conferencia. Por esta razón, la directiva del club buscará traer refuerzos que ayuden al equipo a competir por el título la próxima temporada.

Según informó el diario español El País el pasado miércoles, el primer refuerzo para la venidera temporada de la MLS para el Inter Miami está a la vuelta de la esquina, ya que informó que el club está trabajando en un acuerdo que reuniría a Luis Suárez con sus ex compañeros del Barcelona Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, y que podría cerrarse antes de fin de año.

Suárez, de 36 años, dijo en una entrevista anterior que los directivos del Inter de Miami se pusieron en contacto con el club brasileño Gremio, donde juega actualmente, en julio, más o menos cuando Messi, Busquets y Alba firmaron, pero no se pudo llegar a un acuerdo en ese momento porque tenía contrato hasta 2024.

Gremio e Inter Miami

Desde entonces, Gremio aceptó dejarle explorar opciones a finales de 2023, y su interés por fichar por el Inter de Miami no es ningún secreto. Según el informe de El País, las dos partes han estado intercambiando correos electrónicos y tratando de llegar a un acuerdo para un contrato de un año para la temporada 2024 con una opción para 2025.

"Me comprometí con Gremio a intentar jugar todos los partidos que pudiera, es mi forma de mostrar gratitud", dijo Suárez en una entrevista. "Había días de entrenamiento después de los partidos que el entrenador me decía que no fuera, que descansara, pero yo iba porque estaba comprometido con el club al cien por cien".

El presidente del Gremio, Alberto Guerra, declaró a la emisora de radio brasileña Gaucha ZH: "Pueden pasar muchas cosas de aquí a final de año. Ahora estamos concentrados en clasificarnos para la Copa Libertadores, y en el momento adecuado, si se presenta la oportunidad de negociar con Suárez, hablaremos. Claro que queremos que se quede, pero el último escenario es que se vaya a fin de año."