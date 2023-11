Beckham aún está sorprendido de haber logrado fichar a Messi para que juegue en el Inter Miami

David Beckham, copropietario del Inter Miami, afirmó que aún no logra creer que su club fue capaz de fichar al argentino Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. En declaraciones a la prensa, el exfutbolista inglés destacó el impacto que tendrá el astro argentino en el fútbol de Estados Unidos.

“Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerlo. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos y no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS”, afirmó Beckham.

Beckham explicó que la llegada de Messi representa un hito para el fútbol estadounidense. “Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores”, dijo.

“Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto también queremos ganar títulos y ser el mejor club de la liga. Pero una de las razones para ficharle era que Leo fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos. Que ayudara a tener ganas de ser un jugador de Soccer y Messi tiene ese poder”, añadió.