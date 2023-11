Messi y el Inter Miami lo consiguen: El argentino se reencontrará con un viejo amigo en la MLS

El Inter de Miami finalmente no pudo clasificar a la postemporada en la MLS en 2023, pero eso no significa que el tren dirigencial del equipo que comanda Lionel Messi desde el terreno de juego no siga trabajando para reforzarse de cara al futuro cercano, mientras el '10' todavía tenga para dar.

Uno de los nombres que más sonaron después de la llegada de Messi al fútbol de Estados Unidos fue el de Luis Suárez, quien previamente había llegado a Gremio y no pudo salir por un tema contractual, sin embargo, el Inter siguió insistiendo y según ESPN Uruguay ya tendría un acuerdo con el goleador charrúa.

En caso de que Luis Suárez finalmente aterrice en Florida, el inter Miami será el único club de la Major League soccer que pueda darse el lujo de presumir un equipo con cuatro campeones de Champions entre sus filas, tomando en cuenta que ahí ya están Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.