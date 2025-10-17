Adamari López habló del supuesto "Romance secreto" con expresidente de México

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López, rompió el silencio sobre los rumores que corren en las redes sociales, de un romance con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La artista de 54 años, aparece en un video en el que presuntamente le da un beso al político.

Adamari revela la verdad

En el popular pódcast “Ada y Chiqui”, la expareja de Luis Fonsi, fue muy clara en comentar a sus seguidores que no tiene ninguna relación con AMLO, y que es solo es parte de un trabajo realizado por Inteligencia Artficial (IA), que ha causado mucha controversia.

La conductora del programa “Desiguales”, y madre de una pequeña llamada Alaia, mencionó que no es la primera ocasión que en las plataformas digitales, es vinculada con un mandatario del país azteca. En el pasado fue relacionada con Enrique Peña Nieto.

“Yo no conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco conozco al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca he compartido con ninguno de ellos, nunca he coincidido en ningún lugar, no tengo ninguna relación cercana con nadie que conozca a ninguno de ellos”, dijo.

Un llamado a la IA

En este sentido, la “Chaparrita de oro”, comentó que el tema de la IA se esta saliendo de las manos, ya que crean noticias falsas y sin sentidos, que afectan a muchos. Recordemos que hace meses pasó algo igual, cuando informaron que Ana Gabriel se había casado con la conductora Ana María Polo.

“La inteligencia artificial mal utilizada también puede dañar vidas”, aseguró en la conversación López.

Hoy la artista lleva una vida feliz y con trabajo, que ya se ha conocida que se hará una nueva temporada de “¿Quién Caerá? Con Univisión.