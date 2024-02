Ana Karina Manco informó que la robaron en el concierto de Luis Miguel en Caracas (+Video)

La cita con “El Sol de México” en Caracas fue la noche de este 12 de febrero, cuando Luis Miguel le ofreció a su público una hora y cuarenta minutos de un magnífico show que dejó sin garganta a más de uno que coreó a todo pulmón temas como “La Bikina”, “Hasta que me olvides”, “La chica del bikini azul” y “¿Será que no me amas?”. Por esta razón, diferentes artistas venezolanos no podían perderse este evento de tal magnitud.

Entre los asistentes al concierto, estuvieron Frank Quintero, María Antonieta Duque, Aran de Las Casas, Rosmeri Marval, Ana Karina Manco, entre muchos más. Esta última salió afectada tras abandonar el Estadio Monumental Simón Bolívar pues perdió su chaqueta y pide a quien se la quitó le haga el favor de devolvérsela.

La información la dio mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que si bien resalta lo impecable que fue el show, lamenta que este tipo de cosas sucedan en lugares donde todos están unidos por una misma pasión, que en este caso era disfrutar del inminente talento del artista puertorriqueño.

“Se me perdió mi chaqueta, quien la tenga por favor ¡es mía! La última vez que fui a un concierto fue de Marc Anthony y también la chaqueta se me quedó en Costa Rica, hice esto y me la devolvieron, espero que aquí pase lo mismo, en mi tierra”, dijo la actriz venezolana. “Mi chaqueta!!! Quien tenga mi chaqueta, por favor me avisa es verde con lentejuelas (la dejé en mi silla) que nunca después que me paré pude volver a llegar”.