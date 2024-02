Critican a Luis Miguel por su "mala actitud" hacia los venezolanos (+Videos)

La noche de este lunes 12 de febrero, se llevó a cabo en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada el tan esperado concierto del cantante puertorriqueño Luis Miguel, quien luego de casi 11 años regresó al país con su gira de este 2024, la cual inició el año pasado y pasó por varias ciudades de los Estados Unidos, también estuvo en México, Chile y Argentina.

Frente a más de 30 mil personas, "El Sol de México" llegó a la tarima a eso de las 09:22 de la noche y enloqueció a un público que lo esperaba desde tempranas horas de este lunes a las afueras del imponente recinto capitalino y quienes tuvieron que soportar la mala logística de la producción del evento, tal como fue reportado en las redes sociales.

El artista estuvo aproximadamente 1 hora y 45 minutos en escena, paseándose por sus más grandes éxitos como "La Bikina", "¿Será que no me amas?", "La Incondicional" y "Cuando calienta el sol". A decir verdad, juzgando por las opiniones compartidas en las plataformas digitales, el hombre estuvo a la altura y le dio a los espectadores lo que querían, aunque siempre existe un pero y 'Luismi' no fue la excepción.

Pese a que lo dio todo en el plató, los asistentes al concierto se quejaron de la falta de simpatía del intérprete hacia ellos. Durante todo el recital, no hubo un momento en el que el nacionalizado en México tuviera algún contacto con sus fanáticos, ni un "hola", ni un "buenas noches", absolutamente nada. Esto dejó un poco sentidos a sus seguidores que esperaban tener algún tipo de contacto con su ídolo.

"Frío. Gélido, más bien. Sin siquiera un saludo. Nada. Luis Miguel llegó al estadio Monumental, cantó 1 hora y 45 minutos y se marchó igual. Sin despedida. Sin bis. Y chao", fue el mensaje que abrió fuego a esta polémica que envuelve al cantante. "Luis Miguel siendo Luis Miguel", "No sé cómo tiene tantos fanáticos siendo tan hostil y seco", son otras de las opiniones.

"Insoportable ese tipo y SIEMPRE ha sido así", continua una usuaria. "Uno de los peores conciertos que he visto, un cantante que ni una nota alta dio", "Luis Miguel canta bien, pero siempre ha sido un tremendo mm**o", "Luis Miguel de marcha de la tarima. Nunca articuló una palabra. El público no se lo cree", "Luis Miguel en Caracas si no les dio las gracias y buenas noches ni por cortesía", se puede leer en X (antiguo Twitter).

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera el cantante de "Ahora te puedes marchar" siempre ha sido tildado de odioso y ajeno a sus seguidores, por lo que muchos internautas defienden que toda su vida ha sido así y de igual manera cuenta con el apoyo de millones de personas que admiran su música.