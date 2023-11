¡Que tristeza! Ana Karina Manco siente a carne viva el desprecio por ser venezolana (+Video)

La actriz venezolana Ana Karina Manco ha dejado ver en su cuenta personal de X el mal momento que atravesó junto a su familia el pasado 26 de noviembre cuando buscaba abordar un vuelo con destino a Costa Rica, que no sucedió por según necesitar una “visa especial”.

En su cuenta Manco compartió un video discutiendo con un trabajador de la aerolínea JetBlue que le indicaba que no podía ayudarla en el ingreso al país a pesar de tener su pasaporte italiano totalmente vigente, a lo que actriz asegura se trato de un acto de xenofobia por tener también nacionalidad venezolana.

“El no me deja viajar porque dice que necesito visa para entrar a Costa Rica, porque soy venezolana de nacimiento y mi pasaporte es italiano. Que racismo, los italianos no necesitan visa. Esto ya era el final, fue una hora de todo esto”, escribió en su red social.

En el clip también se aprecia a la hija mejor de la artista venezolana llorando y nerviosa por la situación. Al mismo tiempo, que el trabajador identificado como Javier, le decía. “Me puede grabar lo que le de la gana, puede grabar lo que usted quiera, baje la voz señora”.

La recordada Gala Moncada de la novela La Mujer Perfecta indicó que es increíble el racismo al cual son sometidos los venezolanos, y que las alegaciones que el hombre decía no tenían coherencia, ya que el pasaporte europeo es de los más respetados y vigentes en todo el mundo, según las leyes de la Unión Europea.

Tras el video que se ha vuelto muy viral en las plataformas 2.0 la aerolínea respondió a la publicación con unas disculpas. "Nuestras disculpas por cualquier error".