Gigi Donnarumma dejará el PSG tras ser excluido de la Supercopa de Europa

Gianluigi Donnarumma fue de las piezas claves en la histórica temporada 2024-25 del PSG. Año donde se conquistó el triplete: Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Sin embargo, para el inicio de esta campaña, el portero italiano no volverá a vestir con los colores del club.

Fabrizio Romano el gurú del mercado de fichajes reconoció: "¡Gigio Donnarumma se irá del PSG al 100 % ya que ha sido dejado fuera del equipo!". Destacando que es una decisión tomada, el detonante sería quedar fuera de la convocatoria para la Supercopa de Europa.

El principal problema entre Donnarumma y el cuadro francés es que no han llegado a un acuerdo para renovar el contrato. Razón por la que la relación entre ambas partes está totalmente rota. Fabrizio también comentó: "Se irá seguro, ya sea este verano o en 2026 como agente libre".

Gigi Donnarumma tiene varias novias en la Premier League

Gianluigi Donnarumma cuenta con 1.96 metros de estatura y reflejos élite. Características que gustan a muchos equipos en la Premier League: Manchester United, City, Chelsea y Arsenal podrían reforzarse con el italiano. Su perfil encaja en proyecto con ambición continental.

El United con Ruben Amorim a la cabeza estaría muy interesado en el portero italiano. En primer lugar le gusta su trabajo y en segundo tiene la experiencia necesaria para ser referente del club por los próximos 10 años. La opción es complicada porque no jugará competiciones europeas.

El resto de los equipos podrían alcanzar un acuerdo para mejorar en ese rol. Sin embargo, ya cuentan con porteros de calidad en sus respectivos equipos. Aunque no se descarta un movimiento, parece que le ManUtd sería el mejor colocado para ficharlo en este verano.

Números de Gianluigi Donnarumma en su carrera

Gigi Donnarumma es un portero que ha tenido que luchar con la sombra de Buffon; uno de los porteros más grandes en la historia del fútbol. Sin embargo, Donnarumma a lo largo de su carrera se ha destacado por mantener la calma en momentos adversos y trabajar fuerte para ganar encuentros.

Números de Donnarumma en su carrera: