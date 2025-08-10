¿Se va? Estrella del Paris Saint-Germain se marcharía al Manchester United

Suscríbete a nuestros canales

Gianluigi Donnarumma vivió recientemente una de las mejores temporadas de su carrera, pues luego de 4 temporadas defendiendo la camiseta del Paris Saint-Germain pudo conquistar 4 de los 5 torneos que disputó.

Sin embargo, luego de un histórico periplo 2024-2025 en el que dominaron Francia y conquistaron la UEFA Champions League, el italiano evalúa la posibilidad de cambiar de horizonte.

Una trayectoria notable

A sus 26 años, éste guardameta exhibe una trayectoria admirable entre la Serie A (Italia) con al AC Milan y la Ligue 1 francesa (PSG). De hecho, ha ganado un total de 12 trofeos y 4 veces ha sido reconocido como el mejor portero del año.

Incluso, dentro de estos títulos que exhibe en su palmarés también destaca haber alzado la Eurocopa 2021, siendo figura y defendiendo el arco italiano en todo el torneo.

Ahora, más allá de ser una de las grandes certezas en la alineación del entrenador Luis Enrique, parece que su objetivo es añadir una liga más de Europa a su carrera.

Así lo reportó el diario Mirror de Reino Unido, específicamente el periodista Scott Trotter, quien mencionó que con un año de contrato restante estaría evaluando una oferta del Manchester United.

Hasta ahora, el conjunto parisino no descarta la posibilidad de venderlo, pero el precio que establecen por él es de 26 millones de libras esterlinas.