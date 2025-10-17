Encuentran cuerpos sin vida de famosa modelo y su hija de 15 años

Suscríbete a nuestros canales

La modelo e influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço y su hija Miana Sophya Santos fueron halladas sin vida en el interior de su apartamento en Barra da Tijuca, Río de Janeiro, cinco días después de haber desaparecido.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente de la propiedad, cuando el servicio de bomberos y la policía llegaron al piso derribaron la puerta y se encontraron con la escena.

La adolescente, de 15 años, estaba ubicada en la sala, mientras que la modelo, de 33, en uno de los dormitorios. De acuerdo a los primeros reportes los cuerpos no presentaban signos de violencia.

Además, se hicieron autopsias a los cuerpos y análisis toxicológicos para esclarecer el caso y la causa de la muerte de Lidiane Aline Lorenço.

La defensa de Lidiane Aline

El abogado de la víctima compartió que la modelo brasileña llevaba una vida discreta y solitaria, manteniendo poco contacto con las personas.

"La memoria de Lidiane y su hija debe ser preservada. Es inaceptable que, en medio de tanto dolor, rumores maliciosos y especulaciones infundadas intentan empañar su imagen", se lee en el comunicado.

Lidiane estudiaba medicina y sufría de trombofilia. Su hija también padecía una afección similar y se había mudado de Santa Cecília, Santa Catarina, a Río para recibir tratamiento.