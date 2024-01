Ella es la modelo brasileña considerada “la mujer perfecta” que dedica a Messi su primera portada de PlayBoy

De acuerdo a The U.S. Sun, “la mujer perfecta” sí existe. Se trata de la modelo brasileña Janaina Prazeres, de 35 años; considerada la representación femenina ideal por sus cánones de belleza. En este sentido, la selección de la nueva portada de PlayBoy Noruega, fue gracias al uso de la Inteligencia Artificial (IA).

A propósito de su debut, la joven no dudó en dedicarle sus mejores a poses al astro del fútbol, Lionel Messi. De igual modo, aprovechó la oportunidad para expresar palabras de admiración hacia él.

“¡Mi intención es honrarlo y hoy les presento lo más preciado para mí en este momento, la primera portada internacional. ¡Te lo mereces!”, señaló Prazeres.

A su corta edad, la modelo brasileña se ha hecho varios retoques en el quirófano y ha invertido al menos $320.000 en cirugías, pues tiene la firme creencia de que la belleza es el camino ideal para obtener el éxito. También, se caracteriza por ser muy activa en las redes sociales, especialmente en la red social Instagram, donde cuenta con al menos 53.900 seguidores.

Al hablar del jugador del Inter de Miami, desborda de emoción e incluso lo califica como “hermoso”. “Messi es un hombre hermoso y tiene una postura impecable en todas las ocasiones”.

La brasileña espera que el trabajo audiovisual sea de agrado de todos, principalmente de Messi. “Me encantaría verlo hojeando la revista, espero que le guste”, concluyó.