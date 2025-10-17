¡Perfecto inicio! Asdrúbal Cabrera gana su primer juego como manager de Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui derrotó este jueves a los Navegantes del Magallanes con marcador de 3 carreras por 1 en el inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Este compromiso marcó la primera victoria de Asdrúbal Cabrera en su nueva faceta como manager de la "tribu".

La Remontada de la Tarde

El equipo oriental, jugando como visitante en Valencia, se encontraba abajo 1-0 hasta la parte alta del octavo inning. Fue allí donde Caribes coronó un decisivo rally de tres carreras para darle la vuelta al compromiso.

La jugada clave de la entrada fue un jonrón de tres carreras de Herlis Rodríguez, que rompió el empate y aseguró la victoria para la novena dirigida por Cabrera.

La Nueva Era de Asdrúbal Cabrera

Caribes de Anzoátegui anunció a Cabrera como manager el pasado 7 de mayo, en una decisión que marca un giro estratégico tras dos temporadas consecutivas fuera de la clasificación. El club oriental apuesta por el liderazgo y el sentido de pertenencia de uno de sus hijos más ilustres para impulsar un nuevo ciclo competitivo.

La "tribu" viene de un periodo complicado en la ronda regular, registrando 92 victorias y 109 derrotas en las últimas cuatro campañas (2021-2025), lo que subraya la importancia de este triunfo inaugural bajo la dirección de Cabrera.

Al asumir el cargo, el exgrandeliga se mostró emocionado con el desafío: "Este no es solo un nuevo trabajo, es una conexión profunda con mis raíces, con mi gente. Ahora, al cerrar ese capítulo como pelotero, se abre una nueva e ilusionante oportunidad que me permite devolver todo lo que el béisbol me ha dado, pero de una manera diferente”, expresó Cabrera.

Con esta victoria en el clásico ante Magallanes, Cabrera inicia con el pie derecho la difícil tarea de devolver a Caribes a los puestos de élite de la LVBP.