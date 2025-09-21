¿Gratis? Este estelar central ofrece sus servicios al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

De cara al próximo año, cuando se abra la ventana de fichajes de invierno o cuando culmine esta zafra 2025-2026, Real Madrid tiene un claro candidato para la línea defensiva.

Tal es el caso del francés Dayot Upamecano, quien confesó estar dispuesto a marcharse gratis al conjunto merengue. Sin embargo, esto solo pudiera hacerse realidad una vez culmine su contrato en junio de 2026.

Dicho reporte fue hecho por el periodista José Félix Díaz, del diario español Marca, que habló sobre lo factible de este canje durante la agencia libre previa a la temporada 2026-2027.

Una pieza de lujo

Desde su paso por el Red Bull Leipzig entre 2017 y 2021, éste zaguero se había ganado un nombre en el fútbol europeo como uno de los más completos defensores en su posición.

Como producto de ello y con unas semifinales de Liga de Campeones (edición 2019-2020) en su haber, se marchó al Bayern Múnich y comenzó a trascender su carrera futbolística.

Ahora, a sus 26 años y exhibiendo una notable madurez, quiere llevar su carrera al otro nivel, aún si eso implica no firmar un contrato millonario.

Cabe destacar que, múltiples equipos están interesados en hacerse con los servicios de Upamecano para la próxima campaña, puesto que será una de las piezas del mercado de traspasos durante el verano del próximo año.

De hecho, actualmente encabeza una lista de posibles fichajes del Inter de Milán, según varios reportes de medios italianos.