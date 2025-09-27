Servicios

Cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 29 de septiembre al 5 de octubre

Este mecanismo de protección social fue implementado por el Gobierno Nacional en el año 2020 

Por

Meridiano

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 05:42 pm
Cronograma de distribución de gasolina subsidiada del 29 de septiembre al 5 de octubre
Foto: Referencial / Cortesía
Del 29 de septiembre al 5 de octubre, continua la distribución de la gasolina subsidiada en Venezuela, un mecanismo para garantizar el acceso de los venezolanos a servicios esenciales. El esquema se rige según el número de terminal de placa del vehículo o de la motocicleta. Para conocer el cronograma, los usuarios deben ingresar a las redes sociales de PDVSA, donde difunden las fechas de asignación. 

Cronograma de gasolina subsidiada 

  • Lunes 29 de septiembre: Placas que finalizan en 1 y 2. 

  • Martes 30 de septiembre: Placas 3 y 4. 

  • Miércoles 1° de octubre: Placas 6 y 6. 

  • Jueves 2 de octubre: Placas 7 y 8. 

  • Viernes 3 de octubre: Placas 9 y 0. 

  • Sábado 4 de octubre: Placas 1 y 2. 

  • Domingo 05 de octubre: Placas 3 y 4. 

¿Cuales son los métodos de pago?

De acuerdo a información suministrada por las autoridades, los usuarios cuentan con el sistema BiopagoPDV habilitado en las estaciones de servicio distribuidas a nivel nacional. En este sentido, la recepción del efectivo fue eliminada, debido a que generaba retrasos innecesarios en el proceso.

Es importante mencionar que los usuarios deben poseer al menos 25,20 bolívares en el monedero de la Plataforma Patria. 

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuál es la cantidad de litros de gasolina?

Los conductores de vehículos tienen un cupo mensual de 120 litros. Mientras que los motociclistas pueden abastecer hasta 60 litros cada mes. Esta medida forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo Nacional para garantizar la protección social en materia de abastecimiento de hidrocarburos. 

Cantidad de litros restantes

Para corroborar la cantidad de litros restantes puede realizar un procedimiento fácil y rápido. Solo debe enviar la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777 y de inmediato, le llegará la información solicitada. 

Foto: Referencial / Cortesía

