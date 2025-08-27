Dominicano Carlos Santana colocado en waivers por los Guardianes de Cleveland (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El primera base dominicano Carlos Santana fue colocado este marte en waivers por los Guardianes de Cleveland. Así lo dio a conocer el periodista de MLB, Mark Feinsand y el medio de comunicación The Athletic. Esta decisión podría significar el fin del tercer periodo del inicialista con la tribu.

El conjunto de la ciudad de Ohio aún no ha confirmado dicha información. Santana ha visto reducido su tiempo de juego en las últimas semanas, ya que el equipo ha optado por Kyle Manzardo y C.J. Kayfus (el prospecto número 4 de Cleveland, según MLB Pipeline) en la primera base.

Santana en Cleveland

El jugador ambidextro firmó un acuerdo de un año y US$12 millones con los Guardianes el 23 de diciembre para regresar a la organización. Cleveland lo agregó para ayudar a llenar el vacío dejado en su alineación luego del cambio de Josh Naylor a los Diamondbacks el 21 de diciembre.

Carlos Santana ha bateado .225/.316/.333 (Avg/Obp/Slg) con 11 jonrones y 52 carreras impulsadas en 116 partidos esta temporada. Su mejor mes fue mayo, cuando tuvo una línea ofensiva de .316/.450/.544 con cinco cuadrangulares y 22 remolcadas en 24 encuentros.

Fue titular en 86 de los 95 partidos de los Guardianes antes del receso del Juego de las Estrellas. Ha sido titular en 22 de 35 desde entonces.

Oportunidad para los jóvenes

“Cuando llevas 15 años en las Grandes Ligas, te ganas el derecho a saber qué está pasando y cómo pensamos”, dijo el mánager Stephen Vogt el domingo en Texas. “Ahora mismo, queremos darles a C.J. y Manzo la oportunidad de jugar un poco más y que entren al campo. Carlos sigue siendo el mejor primera base defensivo del béisbol”, indicó.

Con su historial, seguirá teniendo oportunidades, muchas contra zurdos y un poco limitadas contra diestros por ahora. Pero eso no significa que no pueda cambiar. “Es una parte importante de nuestro equipo. Se lleva genial con nuestros jóvenes. Nunca es agradable oír que te están reduciendo el rol, pero lo ha manejado de maravilla, tal como todos esperarían”.

¿Cómo funciona el Waivers?

Al colocar al jugador en waivers, los otros 29 equipos de la liga tienen 48 horas para reclamarlo. El equipo que lo solicite tendría que asumir el restantes del contrato.

La prioridad de reclamo se determina por el porcentaje de victorias inverso. Carlos Santana sería elegible para la plantilla de postemporada de un equipo, si fuera reclamado, porque se uniría a su organización antes del 1 de septiembre.

Si ningún equipo lo reclama, Santana permanecería con los Guardianes, salvo una transferencia posterior. Y a pesar de estar en waivers, sigue en la plantilla activa de Cleveland y disponible para jugar.