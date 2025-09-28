Así se despiden los fanáticos de San Francisco de Wilmer Flores

Suscríbete a nuestros canales

Los Gigantes de San Francisco disputaron su juego final de la temporada regular de las Grandes Ligas al enfrentar en el Oracle Park en California a los Rockies de Colorado, siendo este un compromiso especial más allá de ser aquel que finalizará la campaña para los dueños de casa.

Aun cuando se trata de un equipo fuera de cualquier posibilidad de acudir a la Postemporada en octubre, los de la bahía celebran este encuentro como aquel donde podrían estar presenciando la despedida de Wilmer Flores con el equipo.

El valenciano jugó sus últimas seis temporadas con el uniforme de los Gigantes desde que firmó como agente libre desde Cascabeles de Arizona y, probablemente, también finalice su relación con los californianos de la misma manera.

En este sentido, tras ser sustituido en la tercera entrada en Oracle Park, los fanáticos se despidieron de él con aplausos y una contundente ovación. Al mismo tiempo, se fue despidiendo de cada uno de sus compañeros sobre el terreno de juego.

En redes sociales, además, se hizo saber el cariño que los fanáticos y los medios que cubren a los Gigantes le han tenido al inicialista venezolano, quien se uniformará con un nuevo equipo a partir de la campaña 2026.

En su aparente última campaña con los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas, Flores registró un promedio de bateo de .241 con dieciséis cuadrangulares, setenta y un carreras impulsadas, una base robada y .686 de OPS.