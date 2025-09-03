MLB: ¡Pa la Calle! Wilmer Flores sacó el jonrón 15 y proyecta romper marca personal (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Gigantes de San Francisco no se rinden en su meta de hacerse con un puesto la "Fiesta de Octubre", tarea que luce muy remota entrados en el último mes de competencia. Uno de los que busca estar en Playoffs es Wilmer Flores, quien se lució este 2 de septiembre frente a Rockies de Colorado.

Medirse a Colorado era una oportunidad perfecta para sumar victorias, dado que son el conjunto con menos triunfos, al totalizar menos de 40 (39), con ya cerca de 100 reveses (99).

Los californianos no desaprovecharon esa posibilidad y desde que empezó el juego tomaron ventaja, con dos carreras en el primer capítulo, producto de un cuadrangular de Rafael Devers.

El venezolano estiró la ventaja para Gigantes de San Francisco

Sin embargo, no fue el único que la sacó del parque, ya que Wilmer Flores se unió a la fiesta en el quinto episodio, cuando el juego mostraba un 3-1 favorable de Gigantes de San Francisco.

Allí, con un hombre en base y ocupando el rol de bateador designado, Wilmer Flores no se desesperó al verse en una situación de una bola y dos strikes, pues esperó hasta encontrar un slider a 90 millas, al cual le hizo swing de manera exitosa.

Su conexión salió por el jardín izquierdo, alejándose cada vez más hasta llegar a una distancia de 385 pies, lo cual transformó ese batazo en cuadrangular, estirando la ventaja a un 5-1 más tranquilizador para la causa de San Francisco.

Wilmer Flores rumbo a su temporada más productiva

En el caso de Wilmer Flores, significó su jonrón número 15 de la temporada y el segundo en los últimos siete compromisos, para así arribar a 66 rayitas empujadas, la segunda mejor marca de su carrera, solo superado por los 71 de 2022.

Además, el venezolano totaliza nueve dobles, 93 hits totales, 41 anotadas y un promedio al bate de .243 en 112 compromisos.