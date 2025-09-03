¡Encendido! Devers batea jonrón en días consecutivos y se arma la trifulca (+Video) 

Suscríbete a nuestros canales

El designado dominicano de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, continúa con su ritmo arrollador y este martes despachó su trigésimo (30) jonrón de la temporada 2025, en el encuentro ante los Rockies de Colorado. Compromiso que se disputó en el Coors Field, casa del conjunto de Denver.

Este es el quinto jonrón de Rafael Devers en los últimos siete encuentros y el tercero en días consecutivos. Asimismo, alcanzó la cifra de 30 jonrones por cuarta campaña de manera consecutiva. Además, alcanzó las 700 carreras anotadas de por vida.

Por otro lado, el también jugador de cuadro se puso a un solo imparable de los 1200 y a cuatro impulsadas de las 100 por cuarta vez en su carrera. Igualmente, se encuentra a cuatro boletos de los 100 por primera vez en su trayectoria.

El batazo de Rafael Devers

Devers se presentó en el homeplate en la parte alta de la primera entrada para enfrentar al zurdo Kyle Freeland, sin outs en la pizarra y corredor en la inicial.

En cuenta de dos strikes sin bolas, Freeland dejó un sweeper de unas 83 millas por hora colgado en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Rafael Devers no dejaría pasar y haría swing para sacar la bola por todo el jardín derecho.

Al momento de conectar el batazo, el designado de los Gigantes se quedó parado en el homeplate, lo que provocaría la molestia de Freeland, quien le gritaría un par de improperios. Devers no tardó mucho en responder las ofensas e induciría a que ambas bancas se vaciaran.

Kyle Freeland, de los Rockies; Willy Adames y Matt Chapman, de los Gigantes, serían expulsados del encuentro.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Rafael Devers tuvo una velocidad de salida de 103.5 millas por hora y recorrió 397 pies de distancia.

Sus números

Rafael Devers se encuentra en su novena temporada en Las Mayores, fue cambiado a los Gigantes de San Francisco el pasado 15 de junio proveniente de los Medias Rojas de Boston. El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .278, con 1199 hits, 230 jonrones y 734 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .265/.384/.496 (Avg/Obp/Slg); en 517 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 137 imparables, 30 cuadrangulares, anotado 84 e impulsado 96. Ha recibido 96 boletos y se ha ponchado en 161 ocasiones.