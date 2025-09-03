Shohei Ohtani alcanza esta cifra de jonrones como jugador de los Dodgers (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, disparó este martes el cuadragésimo sexto (46) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Piratas de Pittsburgh. Compromiso que se llevó a cabo en PNC Park, casa del conjunto de Pensilvania.

Este batazo de cuatro esquinas también significaría el número 100 del jugador asiático con el uniforme de los Dodgers. Asimismo, es su primer jonrón de los últimos siete compromisos.

Por otro lado, el nipón se pone a solo cuatro jonrones de los 50, cifra que lograría por segunda vez en su carrera y en campañas consecutivas; e iguala su segundo mejor registro, el cual logró en la campaña de 2021 con Los Ángeles Angels.

El batazo de Shohei Ohtani

Corría la parte alta de la tercera entrada, cuando el nipón llegó al plato para consumir su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho novato Bubba Chandler. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por una (1) a favor del conjunto local.

Con un out en la pizarra y en cuenta de tres malas una buena, Chandler dejó una recta de 99 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, Lanzamiento que Ohtani no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Shohei Ohtani tuvo una velocidad de salida de 120 millas por hora y recorrió 373 pies de distancia.

Sus números

Shohei Ohtani se encuentra en su octava temporada en Las Mayores, segunda con el conjunto de California. El jugador de dos vías tiene un promedio vitalicio de .281, con 1022 hits, 271 jonrones y 653 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .276/.386/.610 (Avg/Obp/Slg); en 521 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 144 imparables, 46 cuadrangulares, anotado 125 e impulsado 86. Ha recibido 91 boletos y se ha ponchado en 158 ocasiones.