Este lanzador de los Dodgers dijo estar "frustrado" por su mala racha (+Detalles)

El lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Tanner Scott, no está teniendo una buena campaña, en días anteriores vivió su octavo salvamento desperdiciado de la temporada ante los Dbacks de Arizona.

En apenas su tercer juego de regreso tras una inflamación en el codo que lo mantuvo en la lista de lesionados durante más de un mes, Scott llegó al juego con ventaja. Con dos outs en la octava entrada, el derecho permitió sencillos consecutivos y un jonrón de tres carreras de Corbin Carroll para empatar el partido.

¿Qué dijo Scott?

El zurdo de 31 años tiene una efectividad de 4.44 esta temporada y manifestó sentirse “frustrado” ante la mala racha. “Nunca quieres que la pelota salga del parque. Sobre todo en esa situación. Es superfrustrante. Solo tengo que salir y arreglarlo”.

Tanto Scott como toda la organización de los Dodgers saben que ciertamente hay más que desear, no sólo por el acuerdo de cuatro años y $72 millones firmado la temporada baja, sino por su efectividad de 1.75 en 72 salidas la temporada pasada.

Por su parte, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, atribuye el problema del jonrón a que fallan demasiado a menudo sobre el centro del plato. “Creo que si miras la tabla de distribución, todo está en el medio”, dijo Roberts. “No está dando bases por bolas, pero si consigues buenos bateadores, diestros o zurdos, si logran concentrarse en una zona específica, tendrán más éxito”.

Tanner Scott no puede señalar con exactitud por qué sus bolas rápidas han fallado tanto en el medio esta temporada, pero es algo que tendrá que descubrir ya que es un lanzamiento en el que se confía mucho.

Hay muchos signos de interrogación en torno a la producción de Scott, y con la postemporada a solo 25 juegos de distancia, el cerrador debe abordar sus problemas en el montículo antes de que sea demasiado tarde.