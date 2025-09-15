Mike Tyson reveló los motivos de su próximo combate con Floyd Mayweather

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los combates más inesperados en la agenda boxística mundial, cautiva el calendario del 2026 entre las diversas carteleras que se disputarán: Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr.

Ambos icónicos ex-pugilistas quieren demostrar que aún pueden protagonizar una gran batalla sobre el cuadrilátero, especialmente Tyson quien retornó al ring en el 2024 tras 19 años de retiro.

Por lo tanto, parece que su reciente combate ante el joven boxeador estadounidense, Jake Paul, no fue mera coincidencia. Asimismo, Mayweather Jr quiere seguir participando en peleas de exhibición como ha venido haciendo en los últimos años.

Un espectáculo más

Si bien esta pelea atrae a la mayoría de fanáticos del pugilismo mundial, los participantes involucrados demostraron que el reto constituye una motivación personal para cada uno.

Dicho espectáculo, confirmado por el medio TMZ a principios de este mes, se espera que pueda programarse para inicios del 2026. Sin embargo, se espera la confirmación del organizador CSI Sports/Fight Sports.

"Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo imaginamos que sucedería. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible. Todavía no puedo creer que Floyd quiera hacer esto, va a ser perjudicial para su salud, pero está firmado y va a suceder", explicó al momento del anuncio el propio Tyson.

Asimismo, en una entrevista el pasado 12 de septiembre en la emisora 104.3 WQAM, el veterano de 59 años habló sobre la incidencia del dinero en esta decisión y que su mayor motivo es el legado que deja a su familia.

''Ganar dinero en mis cincuenta años fue más fácil que en mis veinte", confesó el propio Tyson hablando sobre lo lucrativo que han sido estos últimos retos que ha aceptado.