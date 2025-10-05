Bad Bunny llevó parodia de "El chavo del 8" a Saturday Nigh Live

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sigue levantando la voz por los latinos en Estados Unidos. En sus presentaciones el “Conejo Malo”, siempre tiene palabras de aliento y fuerza para la comunidad hispana, más ahora que será el encargado del medio tiempo del Super Bowl 2026 en California.

Latinos brillando con “El Chavo”

El boricua una vez más estuvo como invitado al respetado y seguido programa Saturday Nigh Live, en el que desbordó talento, humor y comedia con la emblemática serie “El Chavo del 8”, creada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

Un momento único para la serie mexicana, ya que el show recreó una parodia única en inglés, con los personajes de La Chilindrina, El Chavo, Don Ramón, Doña Florinda, el profesor Jirafales y Quico, interpretado de Bad Bunny.

Benito Ocasio, nombre de pila del artista, recreó a la perfección el llanto y cachetes de Quico, realizado por Carlos Villagrán.

La trama también mostró las lágrimas de El Chavo entrando al barril, La Chilindrina cubierta de torta y la icónica escena de amor entre Doña Florinda y el profesor Jirafales.

Benito Defiende a los latinos

El intérprete de “Mónaco”, fue muy claro en abordar los comentarios que se ha llevado la NFL por seleccionar a un cantante latino para el super bowl, en un momento que la situación de tensión en ese país con los migrantes es muy fuerte.

“Estoy muy contento, y creo que todos lo están. Todo el mundo ama mi música, especialmente los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajo para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos. Nuestra huella y nuestra contribución a este país, nadie podrá borrarla jamás”, comentó.

Sus palabras recibieron aplauso del público presente, y demuestran que Benito se mantiene firme en dar un show de altura el 8 de febrero del 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.