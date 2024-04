¡Toma y dame! Flavia Gleske estalla sin compasión contra su ex Rolando Padilla (+Declaraciones)

Es de conocimiento público desde hace varias semanas que los actores venezolanos Flakis Gleske y Rolando Padilla finalizaron su relación. Tras la ruptura ambos han estado realizando diversas entrevistas en las cuales han abordado cual fue el detonante que hizo llegar a su final el gran amor que se tenían.

Lo que dijeron Padilla y Gleske

El domingo 24 de marzo el periodista Luis Olavarrieta compartió en su canal de YouTube una conversación que sostuvo con Gleske, en la cual no dudo en compartir que su relación de siete años con Padilla había finalizado por no congeniar. “En este momento estamos separados. Fue lindo mientras duró. No nos estábamos llevando bien”, indicó la rubia de 45 años.

Por su parte, Rolando en una entrevista para el canal de Viviana Gibelli también compartió muy consternado su opinión por el punto y final de la relación alegando que el proyecto de familia que tenía se terminó de la noche a la mañana por el desinterés de Flavia.

“Ella dejó de amarme hace mucho rato porque eso es obvio. Quizás yo no lo quise ver en el camino. El año pasado le dije para arreglar la boda y me dijo: ‘yo no me quiero casar’. Ella sentenció que no nació para casarse”, afirmó.

La Molestia de Flavia

Pues parece que esas declaraciones despertaron la furia de la también modelo, quien en su cuenta personal de Instagram realizó un video lanzando un contundente mensaje sobre que existen en el mundo muchas personas que carecen de empatía, para darse cuando alguien está mal.

“Cuando amas a alguien el amor te lleva a buscar los motivos que la tienen ansiosa para apoyarla. Es difícil para una persona ansiosa decirte, estoy ansiosa y si lo hace, abrázala, pero no una vez para decir que lo hiciste, si la amas hazlo todos los días”, aseveró.

La expareja del también actor Jerónimo Gil destacó que una persona con ansiedad cuando toma una decisión en su vida, es porque ya buscó todas las herramientas necesarias. Además, asegura que si una persona te hace sentir inestable lo más importante para la salud mental es alejarse.

Los internautas llenaron el post de comentarios afirmando que ha sido una fuerte indirecta contra su expareja.