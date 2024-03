Flavia Gleske habla sobre la partida de Mónica Spear: "Pensé que me iba a morir" (+Video)

El fin de semana, el periodista venezolano Luis Olavarrieta, estrenó un capítulo más de su espacio de entrevistas y en esta ocasión fue el turno de la actriz venezolana Flavia Gleske, quien a corazón abierto habló sobre su vida privada y cómo ha enfrentado las situaciones difíciles.

En la conversación salió a flote el fallecimiento de la actriz y reina de belleza, Mónica Spear, a quien le fue arrebatada su vida el 6 de enero de 2014 cuando intentaron robarla junto a su esposo quien también murió y su hija, Maya, la única sobreviviente del fatídico hecho.

Mónica y Flavia mantenían una relación amistosa bien especial, haber compartido set en "El Desprecio" y "Mi Prima Ciela" creó en ellas un cariño de hermanas que hasta el sol de hoy ha sido inquebrantable. En esta ocasión, Gleske admitió que no olvida a Spear y la tiene presente en su hogar.

"Lo que he aprendido es a no preguntar por qué. Yo a ella la tengo en una foto en mi casa, no la he dejado. Yo creo que uno tiene que aprender a vivir con duelos, aprender a pasar los duelos. Si tienes que llorar, debes llorar porque los duelos no pasan, aprendes a vivir con ellos", expresó.

Por otro lado, recordó a Maya, la hija de Mónica quien desde el fallecimiento de sus padres se fue a vivir a Miami con sus abuelos y hoy, a sus 15 años, cuenta con su tío y la esposa como sus padres adoptivos, y ellos han sido los responsables de suavizar el dolor que le dejó a la adolescente haber perdido a sus progenitores.

"Con Mayita lamentablemente no pude seguir teniendo contacto (...) Ella no se acordaba de mí pues, y no, no me preocupa si me recuerda o no simplemente la amo y punto, por lo que ella representa", puntualizó. Asimismo, confesó que fue víctima de un ataque de pánico: "Fue espantoso, recuerdo que pensé que me iba a morir".

Sus decepciones amorosas

En la entrevista con Olavarrieta, Gleske trajo a colación su tormentosa relación con Jerónimo Gil, padre de sus morochos Allan y Allison. Y es que, para nadie es un secreto que el actor le hizo pasar las de Caín a la rubia cuando estaban en pareja, protagonizando diferentes bochornos que todavía son recordados en la farándula venezolana.

Sin embargo, a pesar de los daños ocasionados por Gil, la actriz ha buscado mantener una relación estable entre él y sus hijos. “Nunca he hablado a mis hijos mal de su papá, a mi familia le dije ‘se prohíbe hablar del papá de mis hijos’. Y ellos han crecido teniendo a su papá, los problemas entre él y yo, eran de nosotros nada más", comentó.

Entre tanto, reveló que ya no está en pareja con el también actor Rolando Padilla con quien inició una relación alrededor del año 2017. “En este momento estamos separados, él y yo éramos amigos nos llevamos muy bien siempre fue esa figura paterna que no tenía los chamos en mi casa".

"Estuvo siete años en mi vida. Fue lindo mientras duro. No estábamos congeniando, sabíamos que no, nos estábamos llevando bien", añadió la también modelo. Además, aprovechó de aclarar que nunca se casó con él, como se había rumorado desde el 2021.