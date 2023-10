Maya Berry, hija de Mónica Spear, manifestó su deseo de volver a Venezuela (+Video)

El pasado 10 de octubre, la hija de la fallecida reina de belleza Mónica Spear, y su esposo Thomas Berry, Maya Berry Spear, cumplió sus 15 primaveras y contó con una linda celebración en compañía de sus seres queridos, incluyendo a sus padres adoptivos Ricardo y Daniela. Asimismo, deslumbró a los internautas con unas hermosas fotografías que dejan en evidencia el gran parecido que tiene con su madre.

En aras de la celebración, la adolescente se encontró con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, y en una emotiva entrevista junto a sus padres adoptivos, Berry contó cómo ha sido su experiencia tras la muerte de su madre. Además, confesó que sí sería capaz de regresar al país, pese a que fue el lugar donde sus padres fueron brutalmente asesinados en su presencia mientras viajaban por una carretera de Puerto Cabello el 6 de enero de 2014.

“Sí, me gustaría volver por un año, quizás dos, quizás me quedo. No sé”, dijo Maya. Cabe recordar que, desde el fallecimiento de sus progenitores, fue llevada a vivir con sus abuelos maternos Rafael Spear e Inge Mootz en Orlando, Estados Unidos, por lo que el territorio nacional no volvió a ser una opción para el crecimiento de la adolescente, quien además confesó que quiere ser cineasta.

Ahora, la heredera de la Miss Venezuela 2004, continúa viviendo en el país norteamericano pero esta vez con sus padres adoptivos, quienes del 2021 pasaron a ser sus responsables legalmente. En la entrevista con Olavarrieta, también fueron entrevistados Ricardo y Daniela, quienes hablaron de cómo ha sido la crianza de su nueva hija.

“Siempre hay como un enfoque, de cierta forma, bueno ¿qué haría Mónica, no? Y creo que Mónica era un buen ejemplo en muchas cosas”, indicó Ricardo. “La huella está y la herida está (…) yo quiero que mi familia salga para adelante”, agregó. Por otro lado, la actriz Daniela Bueno explicó la sorpresa que se llevó cuando Maya le pidió que fuera su madre. “Maya me hizo la propuesta a mí, se sentó al segundo día y me dijo: ‘¿Te puedo decir mamá?’; y yo le dije: ‘Por supuesto, llámame como tú quieras”, dijo, asegurando que por dentro se sentía muy nerviosa.

“Lo que le dije inmediatamente fue: ‘Solo te digo que yo no sé ser mamá’. Y ella lo que me respondió fue: ‘Ok está bien, porque yo no sé ser hija todavía, entonces vamos a aprender tú y yo’”, relató Bueno, quien se veía conmovida y con los ojos llenos de lágrimas. En ese sentido, Berry Spear comunicó que se lleva muy bien con ellos y mantienen siempre el buen humor.