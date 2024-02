¡Un realero! Problemas con la justicia venezolana salpica a Norkys Batista (+Detalles)

La mañana de este jueves 1 de febrero una tremenda bomba explotó en contra de un familiar de la actriz y modelo venezolana Norkys Batista, pues resulta que el abogado Ernesto Montoya, reveló que supuestamente Esther Batista, hermana de la figura pública, lo estafó con una gran cantidad de dinero tras realizar un negocio juntos.

El periodista y director de la revista Ronda, José Gregorio García, aprovechó su participación de los jueves en el programa de Farándula Ronda TV, para lanzar el tremendo escándalo que señala a Esther de realizar delitos de estafa y agavillamiento.

El comunicador venezolano comentó que el abogado expareja de la animadora venezolana Kerly Ruíz, se acercó para contarle la situación de supuesta estafa, tratándose de una negoción que pautó hace varios años con la hermana de Norkys para traer mercancía a Venezuela, pero, que tras realizar todo el negocio, no ha recibido un solo pago.

“Para que ella pueda cancelar la situación ha pasado a mayores, al Ministerio Público y ante el proceso penal, también se unió Maikel Moreno y acuden a una extradición forzosa al gobierno de Aruba, ya que ella reside en Aruba”, expresó García.

En este sentido, José Gregorio comentó que el abogado realizó varios giros de dinero, de más de diecisiete millones de bolívares a cuentas en Panamá. Pero la situación no termina allí, el letrado también confesó al periodista que está recibiendo amenazas por parte los hermanos de Norkys.

Montoya también aprovechó la publicación que hizo en Instagram @revistaRonda para lanzar un mensaje muy claro contra la familia Batista. “0 impunidad contra los estafadores. La gente no puede ser tan cínica de decir hicimos un negocio que no se dio y se perdió el dinero. No tengo como pagar, pero si tengo para hacer casas, negocios y despilfarrar dinero. No al descaro de los estafadores, si no pagan que queden en la calle”, escribió.

El hombre hace referencia a que hace días Norkys utilizó su cuenta de la camarita para promocionar con sus más de de ocho millones de seguidores, el nuevo negocio de su hermana en Aruba llamado La Frutería Paradera.