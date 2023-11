“Sonrisas radiantes” el libro de Leonardo Luttinger que revela grandes momentos sobre su carrera odontológica

Bien dicen que una de las cosas más importantes en el aspecto de una persona para lucir muy bien es una sonrisa bonita y limpia. Pero, en muchos casos no solo se trata de belleza, sino también de la salud y la autoestima de cada persona, por lo que el reconocido odontólogo venezolano Leonardo Luttinger ha decidido lanzar al mercado su nuevo libro “Sonrisas radiantes”, para compartir sus vivencias sobre la realización de sonrisas.

La tarde del jueves 2 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones del Restaurante Bone, de Las Mercedes, el lanzamiento del libro, en el cual Luttinger revela como nunca antes detalles que lo han marcado en sus 25 años de carrera y la gran transformación que el mundo odontológico ha tenido en los últimos años con equipos altamente especializados.

Leonardo es egresado de la Escuela de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, especializado en la odontología estética, que lo han llevado a tener casos impactantes y que ha querido compartirlo con el mundo a través de su libro.

“Desde que comencé mi carrera hay un caso que me marcó y por eso me fui por el área de odontología estética. Fue un paciente que tuvo una situación de salud dental muy precaria, tenía muchos problemas con caries. Pero, pude restaurar su salud bucal, se convirtió en el paciente más seguido de mi consultorio. Eso me llevó a ver la herramienta que tengo como odontólogo en cambiar la vida de los pacientes”, expresó.

Durante el lanzamiento Leonardo que en un momento de su vida fue actor y modelo, reveló que viene de una familia odontológica, su padre y hermanas también son graduadas de la carrera y su hijo Sebastián, fruto de su relación con la modelo, actriz y reina de belleza Norkys Batista, también quiere seguir sus pasos.

“Mi hijo me ha dado la gran noticia que quiere estudiar odontología, sin duda es una semilla que deje para que mi hijo pueda sentirse orgulloso de su papá. Mi mejor consejo es que se prepare y que sea ético”, narró.

En el lanzamiento estuvo presente su exesposa la actriz Norkys Batista, que aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos por el nuevo libro.

“Super orgullosa y contenta por el lanzamiento de su libro, mejor que él, imposible para escribir y comentar la cercanía que hay en la estética dental con la autoestima. Cuando te arreglas los dientes y el resultado es positivo. Siempre se lo recomiendo a todo el mundo, ya que es especialista en estética dental”, indicó la Miss Nueva Esparta 1999.