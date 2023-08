Destruyen en redes sociales a Norkys Batista por una insólita petición

Hace un par de horas, la cantante venezolana Norkys Batista, estaba en boca de todos luego que publicara una sensual sesión de fotos que realizó para celebrar su cumpleaños número 46 este miércoles 30 de agosto, dejando a sus seguidores atónitos con la esbelta figura que conserva.

Todo iba bien hasta que, en un siguiente post, la venezolana le pidiera a su público que realizaran una recolecta o como se dice coloquialmente en el país, una "vaca" para su regalo de cumpleaños, que consistía en donar dinero a una empresa encargada de vender joyas, que posteriormente le haría llegar los presentes a la criolla.

Esto fue mal visto por los fanáticos que en su cuenta de Instagram y también en otros post, emitieron sus opiniones y la llamaron desde "lambucia" hasta "chula", por no pagar ella misma sus caprichos o decirle a su esposo, Alexis Goncalves, que le cumpliera sus deseos de cumpleaños.

"Pena debe darle eso, con tanta necesidad que tiene su país", "Que se lo regale su marido o venda el carro que le compró al hijo", "Que vaya a trabajar", "Si es chula, no le da ni vergüenza que mediocre", "Lambucia... Doña dile a tu marido que trabaje", "Tierrua en su máxima expresión. Trabaja y gánate tus cosas!!!", "No he visto la primera donación que deje aquí en Venezuela", fueron algunos de los comentarios en contra de Batista.

En su defensa, la también modelo recalcó que la "vaca" es solo para gente inteligente, no para los "pichirres" que la critican en redes sociales. "Es solo para amigos que les gusta la practicidad. Chao pescao'", enfatizó la caraqueña.

No es la primera vez que Norkys causa polémica en sus plataformas digitales, en diferentes ocasiones ha dado de qué hablar por su manera de responder ante escándalos que la envuelven, así como demostrar que muy poco le importan los comentarios mal sanos de algunos seguidores.