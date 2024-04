Rolando Padilla se destapa tras su ruptura con Flavia Gleske: “Se rompió mi proyecto familiar” (+Video)

El pasado domingo 26 de marzo, la actriz venezolana Flavia Gleske, dejó frío a su público al confirmar su separación con el actor Rolando Padilla, con quien mantenía una relación desde hace siete años y en un momento tuvo planes de boda. Tras las declaraciones de su ex, el venezolano decidió dar su punto de vista sobre lo sucedido.

En la entrevista con Luis Olavarrieta, la criolla resaltó que, a pesar de todo, Padilla había sido como un padre para sus morochos. “En este momento estamos separado, él y yo éramos amigos nos llevamos muy bien siempre fue esa figura paterna que no tenían los chamos en mi casa”, comentó.

Por otro lado, la también expareja de Jerónimo Gil, comentó que su relación había tomado otro camino y ya las cosas no funcionaban igual. “Estuvo siete años en mi vida. Fue lindo mientras duró. No estábamos congeniando, sabíamos que no nos estábamos llevando bien”, expresó. Asimismo, aclaró que nunca se casó con él como se había rumorado en el 2021.

Fue inevitable el fin

A una semana de las confesiones de su exnovia, el también productor ofreció una entrevista en el podcast de la animadora Viviana Gibelli. En la conversación, se vio muy conmovido mientras hablaba de lo que vivió con Flavia, pues aseguró que su proyecto familiar se rompió y lamentó no haberse dado cuenta a tiempo.

“He pasado por varias etapas del duelo. Fue una separación abrupta, yo no me lo esperaba realmente a pesar de tener claro que las relaciones de pareja se hacen difíciles por la convivencia. Nosotros estuvimos haciendo equipo. No me esperaba esto”, dijo. De igual forma, alimentó lo que dijo Gleske sobre la bonita relación que llevaban, pero esto no fue suficiente para evitar el fin.

“Nunca tuvimos una discusión fuerte, ni agresiones de ningún tipo. Evidentemente eso es algo que venía acumulado. Ella en una entrevista señaló que propuso la separación y si yo acepté es porque sentía lo mismo”, agregó el recordado Theo Rincón de la novela “Voltea pa’ que te enamores”.

"Ella violentó ese acuerdo"

Debido a que su romance era bastante mediático, sabían que en algún momento tenían que anunciarlo, pero en un principio decidieron guardarlo en secreto mientras sanaban un poco las heridas. Así como también se quejó de que Flavia no cumplió con lo acordado.

“Todo cayó de sorpresa, por mi cabeza no podía pasar que eso iba a suceder. En ese momento dijimos: ‘vamos a dejar que esto se diluya y no abriéndolo al público porque es innecesario, porque nos quieren juntos, y para no afectar la intimidad de ambas familias”, señaló.

“Ella violentó ese acuerdo. Entre los amigos se filtró la información. Me llamaron para entrevistas y yo le dije que no podía hablar de su vida privada. Era un acuerdo, yo lo respeté. No debió hacerlo”, puntualizó Rolando.

El desinterés de Flavia

En su relato, Padilla aceptó haberse dado cuenta con la entrevista de la actriz que su incomodidad en la relación venía mucho antes de terminar la relación hace un mes. “Todo lo que haya motivado a esta separación fue el desamor y yo lo acepto. Ella dejó de armarme hace mucho rato porque eso es obvio. Quizás yo no lo quise ver en el camino”, precisó.

Abiertamente, el actor confesó que en lo sexual la situación era otra. “En la intimidad sentía que había problemas normales. Que a veces sí y a veces no, pero los momentos felices era mayores. No tenía porqué pensar que eso se estaba desmoronando de alguna manera”, expresó.

Otro de los puntos que despertó las alarmas en Rolando fue la tenacidad de Flavia para no querer avanzar en su proyecto de vida con él. “El año pasado le dije para arreglar la boda y me dijo: ‘yo no me quiero casar’. Ella sentenció que no nació para casarse”, comentó con sentimiento. Recordemos que, en el 2021 se comprometieron cuando el actor le dio un anillo a la rubia.

La fractura de una familia

Cuando llegó la pandemia del Covid-19 en el año 2020, la pareja decidió vivir establecerse y comenzaron a vivir juntos. Rápidamente el actor se ganó el cariño de la familia de su novia, en especial de sus dos hijos Alan y Allison, los cuales tuvo con Jerónimo Gil. “Me gané el amor de los niños, las cosas funcionaron muy bien y hasta el sol de hoy, así como ella habla con mis hijas yo hablo con sus hijos”, puntualizó.

“Yo llegué a esa casa para ser el amante, el marido, amigo, la figura paterna de sus hijos. Puse todo de mí para ser el mejor yerno. Cultivé una relación con su papá al que adoro y amo porque es un señor generoso. Es un pilar, un tipazo. Lo extraño enormemente”, mencionó.