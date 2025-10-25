Greivis Vásquez estrena documental sobre su carrera en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Cuando se trata del baloncesto venezolano, una figura que no puede pasar por alto es la de Greivis Vásquez, siendo uno de los únicos tres venezolanos que han llegado a la élite de este deporte en la NBA.

En este sentido, el caraqueño de 38 años, ya retirado, estrena en la ciudad de Miami su documental 'All I Ever Wanted' (Todo lo que he querido), donde cuenta todos los detalles de su carrera y sobre las lesiones que causaron su retiro.

"Lléguense que va a ser una experiencia inolvidable", publica el exbaloncestista en sus redes sociales, invitando tanto a fanáticos del deporte como a sus connacionales a ver por primera vez esta obra fílmica.

Vásquez estrenó el metraje en el Coral Gable Art Cinema de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, donde firmó autógrafos, se fotografió con fanáticos y admiradores y firmó el afiche oficial de la película.

La trayectoria de Greivis

Entre 2006 y 2010, estudiaría en la Universidad de Maryland, donde jugaría también en su equipo de baloncesto en la NCAA: los Terrapins. Para 2010, sería seleccionado en el puesto 28 de la primera ronda del draft de la NBA por los Mamphis Grizzlies.

Se trataría del primer venezolano en llegar a la élite del baloncesto desde el draft y el tercero en jugar ahí, luego de Carl Herrera y Óscar Torres. Pasaría por equipos como los Grizzlies, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks y Brooklin Nets.

Jugaría 401 partidos de temporada regular, promediando 9.0 puntos, 2.5 rebotes y 4.8 asistencias por partido a lo largo de su carrera, llegando también a Play-offs en tres ocasiones: 2011, 2014 y 2015.