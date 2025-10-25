¡Imparables! Venezuela U17 finaliza perfecto y se medirá en semis a Brasil

Suscríbete a nuestros canales

La selección femenina de baloncesto de Venezuela U17 continúa haciendo historia al asegurar su pase a las semifinales del torneo con una actuación dominante en la fase de grupos.

En un emocionante encuentro, las criollas superaron a Paraguay con un marcador ajustado de 65-60, culminando la primera ronda con un récord perfecto de 3-0 y asegurando el primer lugar de su grupo.

La garra y el talento de las venezolanas han quedado patentes en cada partido, demostrando que son serias aspirantes al título. Recordando que las tres victorias de Venezuela en esta fase de grupos se dieron ante: Colombia, Paraguay y Chile.

La mejor anotadora por Venezuela fue: Mezharith Beleño, quién acabó el partido con un total de 17 puntos, 10 rebotes (completando un doble-doble) y 2 asistencias.

Próximo Reto de Venezuela: Semifinal ante Brasil

Ahora, la "Vinotinto" de las alturas U17 se prepara para un clásico sudamericano: este sábado 25 de octubre se enfrentará a su similar de Brasil en el partido de semifinales.

Aparte del compromiso disputado por las jovenes de Venezuela de la categoría U17, la otra semifinal será la que dispute Argentina contra Paraguay.