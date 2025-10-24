Las chamas aseguran su pase a semifinales del Sudamericano U17 y apunta a la cima

Suscríbete a nuestros canales

La selección femenina U17 de Venezuela sigue dejando huella en el Sudamericano FIBA de Asunción. Este jueves, las jóvenes vinotinto consiguieron una victoria agónica ante Colombia, 47-46, para sellar su clasificación a las semifinales del torneo. Fue un partido intenso, de mucha defensa y carácter, en el que el conjunto venezolano demostró temple en los momentos decisivos.

La diferencia de un solo punto refleja la paridad del encuentro y el esfuerzo de un grupo que no se rindió. Con el resultado, Venezuela no solo aseguró su pase a la siguiente fase, sino que también confirmó el crecimiento de su programa juvenil, que viene mostrando avances sostenidos en los últimos años.

Próximo reto: Paraguay y el primer lugar del grupo

Las chicas venezolanas volverán a la cancha este viernes para enfrentar a Paraguay, la selección anfitriona, en un duelo que definirá el liderato del grupo B. Será una nueva oportunidad para medir el nivel del combinado venezolano antes del desafío mayor: las semifinales del sábado, donde estará en juego el pase a la final y, con ello, el sueño continental.

La Vinotinto U17 sigue avanzando con paso firme. Este grupo de jóvenes promesas ha demostrado que el futuro del baloncesto femenino venezolano está en buenas manos.