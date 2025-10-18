NBA

LeBron y Bronny James encienden las alarmas de los Lakers

La dupla James se encuentra atravesando molestias físicas que los coloca en duda para lo que resta de pretemporada e incluso parte de la campaña regular

Por

Jesús García
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 09:45 pm
LeBron y Bronny James encienden las alarmas de los Lakers
Angeles Lakers han anunciado que su superestrella LeBron James y el rookie Bronny James no participarán esta noche en el partido final de pretemporada contra los Sacramento Kings en el Golden 1 Center.

Lakers priorizan la salud de la dupla James

Ambos jugadores se mantienen al margen por motivos de salud y precaución, con el objetivo primordial de garantizar su plena disponibilidad para el inicio inminente de la temporada regular 2025-2026 de la NBA.

LeBron James, el máximo anotador de la historia de la liga, ha sido descartado debido a su persistente manejo de la ciática (irritación del nervio ciático). Esta dolencia, que ha limitado su participación durante gran parte del training camp y los encuentros previos de preparación, está siendo abordada con la máxima cautela por el equipo médico de la franquicia.

La decisión de mantenerlo fuera de la cancha en este último encuentro subraya el enfoque de la organización en la gestión de su carga física y la prevención de riesgos antes del calendario oficial.

Bronny James, por su parte, estará ausente tras sufrir un esguince de tobillo durante un entrenamiento reciente. Aunque se espera que la lesión del joven base, seleccionado en el último Draft, sea leve, el cuerpo técnico de los Lakers, liderado por el entrenador JJ Redick, ha optado por la prudencia, evitando cualquier riesgo innecesario en un partido de pretemporada.

Prioridad: El Inicio de la Temporada Regular

El equipo angelino busca culminar su fase de preparación consolidando la química de su núcleo sin arriesgar a dos de sus figuras más importantes, especialmente de cara a la esperada apertura de la temporada regular, donde los Lakers tienen elevadas expectativas competitivas.

Viernes 17 de Octubre de 2025
