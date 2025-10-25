¡Histórico! Venezuela femenina U17 sella su pase a la AmeriCup U18 y va por el oro este domingo

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional femenina U17 de baloncesto de Venezuela (4-0) firmó una noche mágica este sábado al vencer con autoridad al poderoso combinado de Brasil (3-2) con un marcador final de 67-52 en las semifinales del Sudamericano U17.

Con este espectacular triunfo, la selección de Venezuela U17 no solo mantiene su invicto en el torneo, sino que asegura su boleto a la prestigiosa FIBA AmeriCup U18 Femenina de 2026.

Remontada de Venezuela al campeón

El camino a la final no fue sencillo. Las venezolanas tuvieron un arranque cuesta arriba, embocando solo 7 puntos en el primer cuarto. Sin embargo, la reacción fue monumental: en el segundo período, el equipo respondió con una explosión ofensiva de 26 puntos, tomando el control del partido y marcando el inicio de su camino al triunfo contra el actual monarca sudamericano.

Inojosa, la jugadora clave del triunfo de Venezuela

La escolta Astrid Inojosa fue la gran figura del encuentro. Continuó con su sobresaliente rendimiento en el Sudamericano y alcanzó su tope en un juego con 20 unidades, demostrando ser imparable en la ofensiva y sumando además 9 rebotes. Acompañándola en el ataque, Mezharith Beleño aportó 11 tantos y Roberli Pérez sumó 9.

Por el lado de Brasil, Micaela Cavalcanti fue la máxima anotadora con 15 puntos (incluidos 3 triples), mientras que Sara Martins contribuyó con 10 tantos y Julia Preis dominó la pintura con 13 rebotes y 8 unidades.

La gran final: Venezuela vs Argentina

El éxtasis por la clasificación a la AmeriCup da paso ahora al desafío más grande: la final. Este domingo 26 de octubre, Venezuela jugará por el título del Sudamericano U17 contra la selección de Argentina, en un choque que promete ser una batalla épica por la corona regional.