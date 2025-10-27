NBA: Español y ex del Real Madrid, Hugo González establece un récord Boston Celtics

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Hugo González ya es sinónimo de precocidad y talento en la NBA. En apenas su tercer partido, el joven madrileño ha dado un salto gigantesco al ser incluido por Joe Mazzulla en el quinteto titular de los Boston Celtics durante su reciente encuentro contra los Detroit Pistons.

Este logro no es solo un debut; es una marca histórica: González se ha convertido en el segundo jugador más joven en la rica historia de los Boston Celtics en iniciar un partido como titular.

Récord en Boston Celtics y la sombra de Tatum

Con 19 años y 263 días, el talentoso español se posicionó en el segundo escalón de precocidad titular en la franquicia más laureada de la liga. El único jugador que lo supera es la actual estrella de Celtics, Jayson Tatum, quien lo logró con 19 años y 228 días.

Esta estadística es un poderoso indicativo de la confianza que el equipo deposita en González, comparándolo con el desarrollo de una futura leyenda. El jugador va "quemando etapas en la NBA a velocidad de vértigo", pasando del debut a la titularidad en un lapso de tiempo extraordinario.

Mal inicio para Boston Celtics en la NBA

Boston Celtics está viviendo un inicio de temporada bastante complicado. El mega equipo que ganó el título hace un par de años se desintegró y además las lesiones de Jayson Tatum y compañía tienen al equipo verde pasando penas en el incio de la temporada de la NBA. En total el récord de Boston es 0-3, tras perder con: Knicks, Pistons y Sixers

Los números de Hugo González en la NBA

Hasta ahora el ex jugador del Real Madrid, Hugo González, no ha tenido un mal debut en la NBA, pero sus números tampoco son los más vistosos. El total el joven jugador de 19 años promedia: 2 puntos por encuentro, 2.5 rebotes y 0.5 asistencias.