¿Mejor que LeBron y Curry? Jason Kidd se rinde ante Shai Gilgeous-Alexander

El panorama de la NBA se ha revolucionado tras las declaraciones del entrenador en jefe de los Dallas Mavericks, Jason Kidd, quien ha lanzado una afirmación contundente y sin reservas: Shai Gilgeous-Alexander (SGA), la joven superestrella de Oklahoma City Thunder, es actualmente "el mejor jugador del mundo."

La declaración, hecha en vísperas de un crucial enfrentamiento entre los Mavericks y el Thunder, no solo eleva a Gilgeous-Alexander a un estatus de élite global, sino que también reaviva el debate sobre quién ostenta la corona individual en una liga repleta de talento generacional.

El Contexto de una Afirmación Histórica

La aseveración de Kidd, una leyenda en el baloncesto y miembro del Salón de la Fama, adquiere un peso significativo. Típicamente, los entrenadores evitan hacer este tipo de declaraciones absolutas, especialmente cuando se enfrentan a un rival directo. No obstante, la opinión de Kidd refleja la realidad ineludible que ha rodeado a SGA en las últimas temporadas: su crecimiento meteórico lo ha convertido en una fuerza ofensiva prácticamente imparable.

"Shai es el mejor jugador ahora mismo," sentenció Jason Kidd, cortando de raíz cualquier debate y rindiendo pleitesía a la figura que ha transformado a una franquicia en reconstrucción en un contendiente inmediato.

Esta declaración se produce tras una temporada regular histórica 2024-2025 para el Oklahoma City Thunder, donde el equipo logró un balance de 68 triunfos y 14 derrotas, consolidándose como el mejor equipo de la Conferencia Oeste. Este éxito colectivo es inseparable del rendimiento individual de Gilgeous-Alexander.

Argumentos Estadísticos que Respaldan la Cita

La ascensión de Shai Gilgeous-Alexander no es una mera percepción; está sólidamente respaldada por números que lo colocan en compañía de leyendas de la NBA.

Dominio en Anotación: SGA viene de temporadas consecutivas promediando por encima de los 30 puntos por partido, una hazaña que subraya su consistencia ofensiva. En la última campaña, promedió cifras que lo ubicaron como uno de los máximos anotadores de la liga.

Eficiencia Inigualable: Su capacidad para anotar con alta eficiencia, impulsada por su habilidad para penetrar y forzar faltas, le permite liderar la liga en tiros libres intentados y anotados, demostrando un control magistral sobre el ritmo del juego.

Reconocimientos Individuales: La coronación de SGA como MVP de Finales, no deja dudas sobre su impacto. Además, se unió a un selecto grupo de jugadores (incluyendo a Michael Jordan) en promediar más de 32+ puntos, 5+ rebotes y 5+ asistencias en una temporada de MVP, elevando el listón a niveles históricos.

El Thunder: De Promesa a Poder Mundial

El brillo de Shai Gilgeous-Alexander no solo ilumina sus estadísticas; también impulsa el éxito del colectivo. Bajo su liderazgo, Oklahoma City ha evolucionado de un equipo en reconstrucción a una potencia mundial.