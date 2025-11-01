¿Podrá ser candidato al MVP? Stephen Curry con promedios sólidos en el inicio de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Con 37 años de edad, y en lo que podría considerarse el tramo final de una carrera ya legendaria, Stephen Curry de los Golden State Warriors no está mostrando signos de desaceleración. El indiscutible Rey del Triple ha iniciado la Temporada 2025-2026 con un rendimiento que desafía el paso del tiempo, combinando un altísimo volumen de tiro con una eficiencia de élite, cifras que lo colocan, una vez más, en la élite de la liga.

Sus estadísticas hasta la fecha no solo son impresionantes por los números absolutos, sino por la consistencia en cada aspecto del juego, demostrando que su impacto va mucho más allá de la línea de tres puntos.

La Fórmula de la Excelencia: Volumen y Eficiencia Máxima

El promedio de 27.0 puntos por partido de Curry lo sitúa cómodamente entre los máximos anotadores de la liga. Sin embargo, lo verdaderamente notable es cómo está logrando estas cifras:

Triples Letales y en Volumen: El base está intentando una media de 10.3 triples por encuentro , un volumen digno de una estrella joven, pero los está convirtiendo con un 42% de acierto . Mantener más de un 40% de acierto con más de diez intentos por partido es una gesta histórica que solo él parece capaz de sostener de forma rutinaria.

Dominio en la Pintura: Quizás el dato más revelador de su madurez es su increíble 59% en tiros de dos puntos. Esto no solo habla de un mid-range refinado, sino de su inteligencia para elegir los momentos justos para atacar el aro, castigando a las defensas que se enfocan únicamente en el triple. Esta eficiencia en dobles le da una versatilidad ofensiva que lo hace virtualmente imparable.

Esta combinación letal de volumen exterior y eficiencia interior proyecta un porcentaje de tiro efectivo (eFG%) de leyenda, subrayando que Curry está jugando con la máxima inteligencia y selección de tiro de su carrera.

Más Que un Anotador: El Impacto Polivalente

Curry sigue siendo la base del ataque de Golden State, distribuyendo el juego con 4.8 asistencias por partido. Aunque sus pases no siempre se traducen en asistencias directas, su constante movimiento sin balón y su gravedad obligan a las defensas a colapsar, abriendo espacios para sus compañeros.

Además, su contribución defensiva y en las jugadas de impacto sigue siendo fundamental. Con 2.4 "stocks" (robos más tapones) por partido, Curry está demostrando una alta actividad en las líneas de pase y en la defensa del perímetro.

Esto añade una capa de valor bidireccional a su juego que a menudo se pasa por alto. Los robos de balón (steals) se traducen en transiciones rápidas y fáciles puntos para los Warriors, un pilar fundamental de su filosofía de juego.