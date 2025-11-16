¡El drama continua! La NBA solicita diversos documentos y pertenencias a distintos equipos en su investigación de apuestas ilegales

Suscríbete a nuestros canales

La crisis de las apuestas ilegales y los amaños en el baloncesto profesional estadounidense escala a nuevos niveles de preocupación. Fuentes de la liga han confirmado a The Athletic que la NBA ha solicitado formalmente a múltiples franquicias, incluyendo a Los Angeles Lakers, la entrega de documentos, registros de comunicaciones y otros bienes personales como parte de su investigación interna.

Esta ofensiva regulatoria es una respuesta directa a las recientes imputaciones federales presentadas el mes pasado por el Departamento de Justicia (DOJ), que destaparon una red criminal que involucra a jugadores, entrenadores y, lo más alarmante, lazos con el crimen organizado. Bajo la lupa del Congreso, la NBA busca demostrar que está decidida a erradicar cualquier complicidad interna.

La trama federal que destapó la caja de pandora

El requerimiento de la NBA a los equipos es la fase de expansión de una investigación que se disparó con las imputaciones federales agrupadas en las llamada "Operación Nothing But Bet" y "Operación Royal Flush", hechas públicas en octubre de 2025. Los cargos del DOJ expusieron dos grandes esquemas de corrupción:

Apuestas Prop Bet fraudulentas: El caso más mediático involucró al base Terry Rozier (entonces en los Charlotte Hornets), acusado de conspiración por fraude electrónico al supuestamente usar información privilegiada. Según los fiscales, Rozier notificaba a sus socios apostadores que saldría de un juego temprano por una "lesión" simulada, permitiéndoles apostar grandes sumas a la baja (el under) en sus estadísticas personales antes de que la noticia se hiciera pública. Partidas de póker amañadas y la mafia: Una segunda acusación masiva implicó al entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y al exjugador y exasistente Damon Jones, acusados de ayudar a miembros de familias de la mafia (incluyendo a los Bonanno y Gambino) a organizar partidas de póker de altas apuestas que eran manipuladas con tecnología sofisticada (cámaras ocultas en fichas y máquinas de barajar alteradas) para estafar a las víctimas.

Los Lakers bajo escrutinio

La inclusión de los Lakers en la lista de equipos investigados (junto a los Trail Blazers, Hornets y Raptors) ha sido la mayor sorpresa, aunque tiene una raíz clara: la presencia de Damon Jones en la órbita de la franquicia angelina.

Jones, exasistente de los Lakers y una figura cercana al círculo íntimo de LeBron James (incluyendo su socio Randy Mims y su asistente personal Mike Mancias), supuestamente proporcionaba información privilegiada y ayudaba a reclutar víctimas para el esquema de póker amañado.

Según los reportes, la NBA no solo ha pedido documentos a la gerencia, sino que ha requerido a hasta diez empleados del staff de los Lakers que entreguen sus teléfonos móviles y sus registros de llamadas y mensajes. El objetivo es determinar si las tramas criminales tenían ramificaciones internas y si hubo otros jugadores o empleados de los Lakers que estuvieran al tanto, o incluso involucrados, en la filtración de información confidencial sobre lesiones o alineaciones.

Un problema de integridad nacional

El hecho de que la NBA amplíe su investigación bajo el foco del Congreso de EE. UU. subraya la gravedad de la situación. Desde la legalización masiva de las apuestas deportivas en el país, el riesgo de corrupción se ha disparado.

La presión ejercida desde Washington refleja la preocupación de que estos esquemas criminales socaven la integridad del deporte y defrauden a los apostadores legítimos. Al solicitar la entrega de dispositivos y comunicaciones privadas, la NBA está enviando el mensaje más contundente hasta la fecha: la liga está dispuesta a utilizar toda su autoridad para erradicar la influencia del crimen organizado y la manipulación de resultados que amenazan el corazón de la competición.