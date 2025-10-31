¡Sálvese quien pueda! Inician fuertes investigaciones sobre apuestas en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta a la extensa investigación federal sobre juegos de azar que ha sacudido a la liga, la National Basketball Association (NBA) está tomando medidas proactivas e inéditas para proteger la integridad de la competición, enfocándose en eliminar las apuestas que son más susceptibles a la manipulación.

Según un informe clave de David Purdum de ESPN emitido este jueves, la NBA ha convocado reuniones con sus principales socios de apuestas deportivas, FanDuel y DraftKings, para abordar directamente esta amenaza crítica. El objetivo central de estos encuentros fue discutir y restringir las categorías específicas de apuestas que la liga considera altamente vulnerables al amaño o a la influencia indebida por parte de jugadores u otros insiders.

Identificación de los Puntos Débiles del Juego

La liga ha trabajado meticulosamente para identificar los "puntos débiles" en el ecosistema de las apuestas prop (proposiciones sobre estadísticas individuales). La NBA concluyó, antes del inicio de la temporada y tras una profunda revisión de las dinámicas de juego, que tres categorías de estadísticas son especialmente propensas a ser manipuladas por un jugador que busca intencionalmente impactar una apuesta:

Tiros Libres Fallidos: Un jugador puede influir directamente en el resultado de una apuesta sobre si fallará o no un tiro libre específico. Faltas: La comisión deliberada de una falta, especialmente en momentos de baja relevancia, podría ser utilizada para manipular apuestas sobre el total de faltas cometidas por un jugador. Pérdidas de Balón (Turnovers): Un jugador puede cometer una pérdida de balón intencional, afectando así las apuestas de rendimiento individual.

Estos tres elementos se caracterizan por ser acciones que un solo jugador puede ejecutar de manera aislada y controlable, afectando directamente una apuesta sin impactar significativamente el resultado final del partido, lo que los convierte en objetivos perfectos para la manipulación estadística.

Alianza Estratégica con Casas de Apuestas

Para combatir esta amenaza a la raíz, la NBA solicitó formalmente a sus principales casas de apuestas asociadas, FanDuel y DraftKings, que dejen de ofrecer este tipo de apuestas en sus plataformas.

Tanto FanDuel como DraftKings confirmaron a ESPN que han accedido a cumplir con esta crucial solicitud de la liga, priorizando la integridad del deporte sobre la oferta de productos. Es importante destacar que, de los dos gigantes de las apuestas, DraftKings era el único que ofrecía previamente algunas de estas apuestas vulnerables, lo que hace que su acuerdo sea un cambio significativo en su operación.

Esta colaboración marca un paso decisivo de la NBA para adaptar sus políticas de integridad a la realidad del auge de las apuestas deportivas legales y la complejidad que introducen las apuestas prop en el entorno de la liga. La prioridad de la liga es enviar un mensaje inequívoco sobre su tolerancia cero con cualquier forma de amaño, por mínima que sea la estadística afectada.