¡Imparables! El baloncesto 3x3 femenino conquista Centroamérica y el Caribe

La delegación nacional ha celebrado un triunfo monumental en los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025. Nuestra selección 3x3 femenina U17 se alzó con la medalla de oro, confirmando el gran momento que vive el baloncesto juvenil en la región.

El equipo completó un torneo perfecto, demostrando una superioridad abrumadora de principio a fin. Este desempeño no solo aseguró el primer lugar, sino que también estableció un precedente para futuras competencias.

Rendimiento de élite:

El camino hacia el oro fue impecable, registrando un 100% de índice de victorias con seis triunfos en igual número de partidos.

Poder ofensivo: La selección Femenina 3x3 promedió unos impresionantes 16.2 puntos por juego , una marca excepcional en la modalidad 3x3, conocida por su rapidez y menor anotación.

Fase eliminatoria: El dominio se mantuvo en las etapas cruciales. En las semifinales , el equipo logró una contundente victoria de 21-5 ante Guatemala, demostrando una defensa férrea y una ofensiva letal.

La gran final: El cierre de oro se selló al vencer a Nicaragua en la final con un marcador de 14-11, un partido más ajustado que probó el temple y la capacidad de las jóvenes jugadoras bajo presión.

Las protagonistas del éxito en Córdoba 2025

Este logro histórico lleva los nombres de cuatro talentosas jugadoras que encarnan el futuro del baloncesto 3x3:

Mezharith Beleño

Yosvi Correa

Ruby Escobar

Valeria Rodríguez

Detrás de este éxito deportivo, la dirección técnica estuvo a cargo de la entrenadora Morelkys Montiel, cuya estrategia y preparación fueron clave para llevar a las jóvenes a la cima del podio regional.

Este triunfo en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Córdoba 2025 es un gran orgullo nacional y subraya el potencial de las categorías juveniles en el baloncesto 3x3.