UEFA: Convocatoria del Real Madrid con siete bajas importantes

Xabi Alonso enfrentará una noche de Champions con siete lesionados. El técnico español ha presentado su convocatoria para enfrentar hoy a la Juventus por la fecha tres de la UEFA. Aunque tiene una defensa bastante complicada por lesión, tendrá el regreso Mendy, el lateral francés debuta esta temporada en un llamado luego de estar seis meses lesionado.

Xabi Alonso, no podrá contar con ninguno de los lesionados, tampoco a Trent, que parecía que podía llegar. El es baja junto a Carvajal, que está sancionado, Alaba, Rüdiger, Ceballos y Huijsen. Cabe destacar que de los siete blancos, seis son defensas.

Es por eso que el vasco solo contará con cinco defensas del primer equipo para enfrentar a los italianos. Para reforzar su plantilla ha citado a los canteranos Fran González, portero, y Thiago para completar la convocatoria

Estos son los convocados por Xabi Alonso

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Militão, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.