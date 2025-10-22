Uefa

UEFA: Convocatoria del Real Madrid con siete bajas importantes

Xabi Alonso enfrentará a la Juventus con dieta baja importantes, de las cuales seis son jugadores de la defensa 

Por

Oriana Garcia
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 12:07 pm
UEFA: Convocatoria del Real Madrid con siete bajas importantes
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso enfrentará una noche de Champions con siete lesionados. El técnico español ha presentado su convocatoria para enfrentar hoy a la Juventus por la fecha tres de la UEFA. Aunque tiene una defensa bastante complicada por lesión, tendrá el regreso Mendy, el lateral francés debuta esta temporada en un llamado luego de estar seis meses lesionado.

NOTAS RELACIONADAS

Xabi Alonso, no podrá contar con ninguno de los lesionados, tampoco a Trent, que parecía que podía llegar. El es baja junto a Carvajal, que está sancionado, Alaba, Rüdiger, Ceballos y Huijsen. Cabe destacar que de los siete blancos, seis son defensas.

Es por eso que el vasco solo contará con cinco defensas del primer equipo para enfrentar a los italianos. Para reforzar su plantilla ha citado a los canteranos Fran González, portero, y Thiago para completar la convocatoria

Estos son los convocados por Xabi Alonso

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Militão, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Thiago.

Delanteros: Vini Jr., Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada Internacional
Miércoles 22 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol