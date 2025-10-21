¡Pesadilla de lesiones! Estrella de los Lakers se perderá el inicio de temporada y es baja por al menos dos semanas

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers han anunciado hoy una noticia que impacta directamente en la rotación del equipo. El ala-pívot alemán Maxi Kleber será baja por al menos dos semanas tras sufrir una distensión en el músculo oblicuo. El jugador fue sometido a pruebas médicas que confirmaron la lesión, requiriendo un periodo de descanso y rehabilitación para evitar una complicación mayor.

La franquicia texana, conocida por su cautela en el manejo de las lesiones musculares, ha establecido un plazo inicial de 14 días para reevaluar la condición del jugador. Aunque se espera que la recuperación de este tipo de dolencias se sitúe en el rango de dos a cuatro semanas, el enfoque principal de los Lakers será garantizar el regreso completo y sin riesgos de su versátil hombre grande.

Impacto en la Rotación y la Estrategia Defensiva

La ausencia de Kleber representa un desafío significativo para el entrenador J.J. Redick. El alemán es un pilar fundamental en el esquema de los Lakers, valorado no solo por su capacidad para abrir la cancha con un tiro exterior fiable, sino, crucialmente, por su polivalencia y esfuerzo defensivo.

Kleber es uno de los pocos jugadores en la plantilla que puede defender múltiples posiciones, desde pívots en el poste bajo hasta escoltas en el perímetro. Su versatilidad ha sido históricamente clave para las estrategias de small-ball del equipo, especialmente en instancias de Playoffs, donde su habilidad para switchear (cambiar marcas defensivas) neutraliza los pick-and-rolls rivales.

Riesgos de la Lesión del Oblicuo

Las distensiones en el oblicuo, que son comunes en deportes que requieren movimientos de torsión y rotación intensos como el baloncesto, exigen un tiempo de recuperación estricto. Un regreso prematuro podría convertir una lesión de dos semanas en un problema que dure meses.

El cuerpo médico de los Lakers trabajará estrechamente con Kleber en un programa de rehabilitación enfocado en fortalecer la zona abdominal y evitar la sobrecarga al momento del tiro y la rotación defensiva. La reincorporación a los entrenamientos será gradual y estará condicionada por la ausencia total de dolor.